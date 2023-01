Rischia l' amputazione Il dramma dell' attore Marvel Jeremy Renner

La Gazzetta dello Sport

Jeremy Rennerl'della gamba. A darne notizia è il sito RadarOnline, mentre dall'entourage di Renner, che ha già subito due interventi chirurgici a petto e mani, non arrivano notizie da giorni. ...Il terribile incidente di cui è stato vittima Jeremy Renner a capodanno, ha fatto temere ad amici e parenti che l'attore rimanesse paralizzato a vita. 'Jeremy ha già subito due delicati interventi ... Jeremy Renner, l'attore di Avengers rischia l’amputazione di una gamba We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Jeremy Renner rischia l'amputazione della gamba. A darne notizia è il sito RadarOnline, mentre dall'entourage di Renner, ...