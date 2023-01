Rinnovo Leao | battute finali | cosa lo separa dalla firma col Milan

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023), la trattativa per il prolungamento dell’esterno portoghese è ai dettagli. Eccomanca ora Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, ile Rafaelsono praticamente ai dettagli per ildel contratto che andrà attualmente in scadenza a giugno del 2024. Da risolvere c’è solo il nodo della clausola rescissoria (il club vorrebbe mantenerla a 150 milioni, l’esterno la vorrebbe più bassa) ma non sembra un problema insormontabile. Dopo la Supercoppa si entrerà nel vivo con il classe ’99 ormai convinto di proseguire in rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.