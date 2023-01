Rinnovo contratto scuola | D’Aprile Uil Scuola Rua | “Le cose da fare sono ancora molte | dai vincoli sulla mobilità alle sanzioni disciplinari”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il segretario generale della UilRua, Giuseppe D'Aprile, in una nota, commenta l'esito della riunione all'Aran per ildel. L'articolo .

Orizzonte Scuola

L'attaccante ivoriano, classe 1992, vedrà scadere il propriocon il club di Londra a fine giugno e ilappare piuttosto lontano. Zaha, che ha costruito la sua carriera al Palace ...Ilè stato rinnovato di settimana in settimana. L'azienda inviava una mail che annunciava il. L'operatore doveva eventualmente accettare entro due ore, altrimenti perdeva la ... In arrivo 400 milioni per aumento stipendi docenti e Ata. Dal 17 gennaio tavoli tecnici su parte normativa contratto scuola. Le ultime notizie Prosegue la trattativa tra azienda e sindacati sul rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti del Casinò di Sanremo. Nuovo incontro, tra azienda e sindacati, avente per oggetto il rinnovo del ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Attacchi e insulti durissimi a Lionel Messi da parte degli ex dirigenti del Barcellona. È quanto emerge da alcune conversazioni intercettate dalla polizia catalana ...