Rinnovo Bennacer | Enzo Raiola arrivato a Casa Milan | PM VIDEO

Milan News

4 Ismaele il Milan, avanti insieme . L'accordo per ildel contratto fino al 2027 è stato trovato da una settimana, il centrocampista algerino percepirà un ingaggio da circa 4 milioni più ...Ilditappa per tappa - IN AGGIORNAMENTO - Rinnovo Bennacer, la clausola attivabile dal 2024 e per un periodo determinato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Ismael Bennacer e il Milan, avanti insieme. L’acc ...Finalmente è arrivato il grande giorno! Tutto pronto per la firma sul nuovo contratto di Bennacer. Segui con noi LIVE l'evento a Casa Milan ...