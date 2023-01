TGCOM

16.03 Mafia,no querela vittime:stop processo Manca la querela delle vittime, condizione di procedibilità introdotta per certi reati come quello di lesioni dalla, e la Procura di Palermo è costretta a chiedere l'inefficacia della misura cautelare per tre boss, imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso. Le vittime, interpellate dal ...Per entrambe le ipotesi di reato laprevede la querela come condizione di procedibilità. Le vittime del sequestro e pestaggio non vogliono denunciare I tre mafiosi sono stati ... Riforma Cartabia, manca querela delle vittime: chiesta la revoca della misura cautelare per 3 boss | Anm: "Urgente modificare la legge per casi di mafia" A causa di una norma della riforma della giustizia dello scorso anno, elaborata dall’ex ministro Marta Cartabia, la Procura di Palermo è costretta ...Manca la querela delle vittime, condizione di procedibilità introdotta per certi reati come quello di lesioni, nel 2022, dalla riforma Cartabia, e la Procura di Palermo è costretta ...