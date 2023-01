Riforma Cartabia | De Raho | “Furti e sequestri a querela? Abrogare quelle norme non è giustizialismo | ma garantire sicurezza ai cittadini”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Fratelli d’Italia ha sempre parlato dimentre qui siamo di fronte a reati come furto, sequestro di persona, violenza privata che potranno essere procedibili solo con”. Federico Cafierro De, deputato M5S, commenta il caso sollevato da Il Fatto Quotidiano sugli effetti concreti dell’introduzione della. Così, spiega, “se un mafioso sequestra un cittadino, anche se risulta dalle indagini, non sarà più possibile perseguire il mafioso senza la”. “Serve una nuova disposizione di legge perquesta norma”, afferma l’ex Procuratore Nazionale Antimafia. “Qui non si parla di ‘’, si tratta di giustizia, si tratta diai...

Il Fatto Quotidiano

Nei "Fatti" l'argomento è la nuovadel ministro. "Lapenale sottovaluta l'aggravante mafiosa", titola Giulia Merlo. L' "Analisi" è a firma del direttore, il quale spiega ...Svolta garantista nelle indagini preliminari dalla: non bastano i "meri sospetti" del pm per ritrovarsi indagati. E ciò perché dall'inserimento a modello 21, cioè nel registro delle notizie di reato a carico di persone note, si può ... Riforma Cartabia, Delmastro: “Reati a querela Interverremo, ci stiamo lavorando” “Mi sembra giusto evidenziare un dato di fondo: la riforma Cartabia è il segno della resa dello Stato. A fronte dell’esigenza di dimostrare all’Europa una diminuzione dei contenziosi, si è deciso di t ...Non bastano i “meri sospetti” del pm per ritrovarsi indagati. E ciò perché dall’inserimento a modello 21, cioè nel registro delle notizie di reato ...