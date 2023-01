Ricostruzione in Ucraina | Urso e Bonomi a Kiev Confindustria | un ufficio nella capitale per le Pmi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoè giunto stamane aper incontrare i vertici del governo e delle istituzioni ucraine.era già stato inlo scorso settembre, primo esponente della coalizione di centrodestra, portando il messaggio dell’allora presidente di Fratelli d’Italia che assicurava il pieno sostegno dell’Italia anche dopo le elezioni. È tornato, come primo ministro del nuovo Governo, per ribadire la solidarietà dell’Italia al popolo Ucraino e concordare le nuove misure che il governo intende predisporre sulla base del mandato parlamentare.giunge ail giorno dopo il voto espresso a larga maggioranza dal Senato al nuovo decreto che autorizza l’invio di armi e equipaggiamento nel 2023, con l’annuncio del sesto pacchetto in ...

