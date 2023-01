Tiscali Notizie

...un misuratore di glucosio e una pompa per insulina con una App sviluppata dal gruppo di. L'... Rispetto al trattamento standard, ilartificiale ha dimezzato il tempo trascorso con ......alfa - enolasi per la cura del tumore del'. Si tratta di un progetto coordinato dal professor Francesco Novelli (responsabile del Laboratorio di Immunologia dei Tumori del Centro di... Ricerca: pancreas artificiale controlla in automatico diabete 2, studio (Adnkronos) – Un pancreas artificiale per controllare in modo automatico il diabete di tipo 2. Lo ha messo a punto e testato con successo un team di scienziati del Wellcome-Mrc Institute of Metabolic ...Milano, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Un pancreas artificiale per controllare in modo automatico il diabete di tipo 2. Lo ha messo a punto e testato ...