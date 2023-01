Riccardo Guarnieri “post festività” | il cavaliere si mostra senza maglia in palestra

Blasting News Italia

L'amore Mentre l'exè ancora all'interno del programma di Maria De Filippi e continua a far discutere per le sue frequentazioni, Ida Platano appare felice accanto al suo nuovo ...Anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 13 gennaio 2023 Nel trono over il cavaliere più chiacchierato di sempre èche si troverà ancora sotto i riflettori per il suo ... Uomini e donne, Riccardo Guarnieri mostra il fisico scolpito: 'Poteva andar peggio'(Video) Ida Platano, la dama bresciana di Uomini e Donne che ha fatto molto discutere nel programma, è stata travolta dalle polemiche anche ora che è legata sentimentalmente ad ...Novità in arrivo nello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi mercoledì 11 gennaio: ecco cosa accadrà.