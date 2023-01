Renault presenta Mègane R.S. Ultime in serie limitata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –R.S.è l’ultimo modello a recare il logoSport, in attesa di una storia che continuerà in modo diverso con Alpine. Vanta un design esclusivo che riprende i codici della visual identity diSport con la doppia losanga che, in questo caso, comprende grafiche specifiche ispirate al design del nuovo logo. Gli stripping si ritrovano su tetto e cofano (tranne per l’opzione con tetto apribile), ma anche su paraurti posteriore, porte e parafanghi. La carrozzeria comprende parafanghi anteriori più ampi di 60 centimetri, prese d’aria laterali, fari R.S. Vision, scarico centrale, shark antenna, sedile sportivo e diffusore posteriore. Nell’abitacolo, i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, che comprende anche il monogramma R.S. ...

