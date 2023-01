Registro elettronico | Garante privacy | non si possono pubblicare dati sulla salute di docenti e ATA

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilha ordinato recentemente il pagamento di 4mila euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a un liceo che sul portale utilizzato dall’Istituto anche con funzionalità di, ha pubblicato una circolare riguardante le ferie estive dei collaboratori scolastici recante, in allegato, un prospetto del piano ferie che riportava, in corrispondenza del nominativo proprio e di altro personale, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “104”. L'articolo .

