Regionali Lazio | Cangemi incastra D' Amato | Si deve dimettere d' assessore alla Sanità

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Giuseppe Emanuele, vicepresidente del Consiglio regionale dele consigliere della Lega, chiede al candidato governatore del Pd di dimettersi dcarica che ricopre attualmente, quella diregionale. Ecco come spiega la sua richiesta: “Manca un mese al voto per il rinnovo delle cariche della Regionee oggi, l'attualeAlessio D'è il candidato di una parte politica, nemmeno rappresentativa della giunta ancora in carica. A questo punto, per garanzia nei confronti della Regione, ritengo sia inopportuno che continui a ricoprire il suo ruolo di, tema strategico per la ...