Regionali | Donatella Bianchi M5S ufficializza la sua candidatura a Presidente del Lazio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma – “Questa mattina con immenso orgoglio hoto la miadella Regioneper le prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Ringrazio il Movimento 5 Stelle e il Polo progressista di sinistra ed ecologista – due forze che fanno della sinergia con l’associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica – per aver deciso di sostenere la mia”., candidataalla Regioneper il M5S e il polo progressista, attraverso una notala sua discesa in campo. “In queste settimane girerò il territorio laziale, ascolterò in prima persona le voci di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori. ...

Lunanotizie

(Leggi qui: La sfida Cisl ai tre candidati per le). Due candidati ed un'agenda La mattinata si apre con la telefonata diBianchi, la giornalista individuata da Giuseppe Conte ...Il 12 e 13 febbraio si vota per il rinnovo dei consiglidi Lazio e Lombardia . Due appuntamenti elettorali che hanno il sapore di un vero e ...di tentare l'avventura solitaria con... Elezioni regionali Lazio, si presenta la candidata Presidente dei ... La giornalista e conduttrice tv firma la candidatura: "In queste settimane girerò il territorio laziale, ascolterò in prima persona le voci ...Da “Mira Mira l’olandesina” alla corsa per la conquista della Regione Lazio. La giornalista Donatella Bianchi è ufficialmente in campo come candidata dei Cinquestelle ...