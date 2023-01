Regionali | Cangemi contro D’Amato | “Si dimetta e affronti campagna elettorale non da Assessore”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma – “Manca un mese al voto per il rinnovo delle cariche della Regione Lazio e oggi, l’attualealla Sanità Alessioè il candidato di una parte politica, nemmeno rappresentativa della giunta ancora in carica”. Così commenta il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega Giuseppe Emanuele. “A questo punto – aggiunge – per garanzia nei confronti della Regione, ritengo sia inopportuno che continui a ricoprire il suo ruolo dialla Sanità, tema strategico per la Regione che potrebbe essere condizionato dalle scelte che potrebbe assumere proprio in questo mese. Per questo, ritengo siano auspicabili le sue dimissioni” conclude.