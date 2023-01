Teleclubitalia.it

...di bloccare la protesta dei benzinai e di sanzionare qualsiasi mobilitazione lesiva dei... i buoni benzina non contribuiranno alda lavoro dipendente ; i distributori dovranno esporre ...Sei le nuove percentuali di perequazione per le fasce didefinite dal governo Meloni, che sono del: 100% per gli assegni fino a 4 volte il minimo, pari a 2.100 euro lordi mensili. 85% per ... Reddito e diritti dei lavoratori: l’incontro con Roberto Fico ad Afragola Il pagamento del reddito di cittadinanza di gennaio 2023 potrebbe essere per molti anticipato alla settimana corrente rispetto alle date ordinarie del calendario di Inps e Poste, ma non per tutti.Il trattamento integrativo, ex bonus Renzi, è stato confermato nella nuova legge di Bilancio del governo Meloni. Si tratta di un bonus che verrà corrisposto in busta paga ...