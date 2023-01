Reddito di fidanzamento | Conte balbetta davanti ai titolo di Libero | figuraccia in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La notizia è che Olivia contribuisce: è una donna moderna, mano al portafoglio, dove Giuseppi non arriva sborsa lei. Del resto, non ha problemi e siamo nel 2023, non sarà nemmeno l'unica e chi si stupisce non sa come va il mondo. Ma nella fantasmagorica saga capodannesca delle "vacanze a Cinquestelle" del fu avvocato del popolo, c'è un nuovo avvicente capitolo che illustra lui stesso in prima serata e - lo ringraziamo per questo - ci rende questa giornata più frizzantina rispetto alla noiosissima direzione del Pd e al caro-benzina che traumatizza i poveri cristi perché, con questi prezzi alla pompa, difficilmente potranno andare in automobile a Cortina, a meno che non li porti la scorta. Giuseppe, ospite di Controcorrente su Rete4, attacca: «Ho sentito delle stupidaggini, che avrei pagato 2.500 euro a notte. Non abbiamo preso una suite ma una semplice stanza ...