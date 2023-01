Real Madrid-Barcellona in tv | data | orario e diretta streaming finale Supercoppa spagnola

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è ladella2023, che assegna il trofeo del 2022: ecco le informazioni sutv edella sfida che mette in palio il primo titolo iberico della stagione. A Riyad, in Arabia Saudita, torna l’appuntamento con il Clasico e stavolta non si combatte per tre punti ma per alzare al cielo una coppa. Appuntamento alle ore 20 di domenica 15 gennaio,tv eal momento non disponibili sul territorio italiano,testuale su Sportface. SportFace.