(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una tragedia terribile e anche assurda per come è accaduta. Non si sono suicidate, né avevano bevuto o assunto. La morte delle sorelle Giulia e Alessia Pisanu , di 17 e 15 anni, di Madonna di ...

Globalist.it

... di Madonna di Castenaso nel Bolognese,e uccise da un treno in transito alla stazione di ... 'Non sono emersi elementi che potessero far pensare ad un intento suicidario delle due'. L' ...... di 17 e 15 anni, di Madonna di Castenaso nel Bolognese,e uccise da un treno in transito ...'non sono emersi elementi che potessero far pensare ad un intento suicidario delle due'. L'... Ragazze travolte dal treno a Riccione: né suicidio o droga ma solo una fatalità Nessun suicidio e non avevano né bevuto né assunto droga. Giulia e Alessia Pisanu furono travolte e uccise dal treno a Riccione per ...La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'incidente ferroviario del 31 luglio del 2022. Giulia e Alessia Pisanu non erano drogate né volevano togliersi la vita. Fu solo una fa ...