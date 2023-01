Rabiot | mamma Veronique chiede 10 milioni di stipendio per rinnovare CorSport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Juventus vuolea tutti i costi, o quasi, scrive la Gazzetta dello Sport. Il pressing del club bianconero per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza a giugno, continua. Il francese ha stupito tutti, il Mondiale lo ha fatto letteralmente esplodere, Allegri lo ha sempre ritenuto fondamentale, rilanciandolo. In passato è stato a un passo dal Manchester United, poi la trattativa è naufragata. Non ha iniziato benissimo la stagione, ma poi è stato capace di imprimere una svolta. Ha anche segnato 5 gol in 18 presenze. Per questo, la Juve punta al suo rinnovo. Ma ladi, sua agente, spara alto. “Il contratto scade a giugno e da inizio annoè libero di trattare con altri club. Alla finestra sono in tanti: c’è quella Premier che Adrien considera l’approdo ideale per la sua carriera, come ...

Calciomercato.com

... tutti vogliono, ildi oggi almeno, tutti quelli che se lo possono permettere. La Juve si è iscritta alla corsa eVeronique è pronta a valutarla. Ma corsie preferenziali non se ne ...Commenta per primo Rinnovo con la Juve o ingaggio a parametro zero lontano da Torino Secondo quanto riportato da Sportitalia la certezza è che lae agente di Adrien, Veronique, non farà sconti sulla richiesta base di 10 milioni di euro. La mamma di Rabiot non fa sconti | Mercato La Juventus non vuole perdere Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della nazionale francese, a parametro zero: come riportato dal 'Corriere dello Sport', i bianconeri sarebbero disposti ad un pas ...Da Torino non hanno alcuna intenzione di lasciar andare Adrien Rabiot, il cui contratto andrà in scadenza ... scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juve incontrerà mamma Veronique, ...