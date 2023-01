Quirinale | Mattarella riceve nuovi ambasciatori per lettere credenziali

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al, in separate udienze, per la presentazione delle, i: S.E. Henri Okemba, Congo; S.E. Nazar Bin Aljulanda Majid Al-Said, Sultanato dell'Oman; S.E Miguel Ángel Fernandez-Palacios Martinez, Spagna; S.E. Rashad Fakhraddin oglu Aslanov, Repubblica dell'Azerbaigian; S.E. Ennio Augusto Vivaldi V?jar, Repubblica del Cile; S.E. Satoshi Suzuki, Giappone; S.E. Signora Ligia Margarita Quessep Bitar, Repubblica di Colombia. Era presente agli incontri il vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, il nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio Mattarella aveva espresso condanna e la sua "personale indignazione" per le violente repressioni in Iran, ribadendo la richiesta all'Iran di fermare le violenze.