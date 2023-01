Queste canzoni compiono 10 anni nel 2023 (e dobbiamo ancora riprenderci dalla notizia)

Unime

L'essenza diè ancora in noi. Ma come ricollegarci con quell'essenza, ora che siamo andati avanti e cresciuti così tanto'. L'idea è stata dunque quella di riportare quei brani al ...... con progetti paralleli come, programmi tv , film con incassi da record : il primo, La ...storie sono state pubblicate, sempre da Mondadori Electa, anche separatamente, con il nome di ... Dall'Università di Houston a UniMe per raccontare e tradurre le ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ci sono canzoni del 2013 che sembrano uscite ieri ma risalgono ormai a un decennio fa. Indossate le cuffie e preparatevi a viaggiare nel tempo. Warning: potreste sentirvi improvvisamente anziani ...