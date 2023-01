Quando Meloni in campagna elettorale diceva | “Stato non può guadagnare dall’aumento delle bollette | non deve prendere né accise né Iva”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Un’altra cosa va fatta subito, proposta che Fratelli d’Italia porta avanti da qualche mese, per la verità, da qualche settimana con maggiore insistenza. Se la bolletta aumenta, aumentano anche gli introiti dello, perché loci guadagna l’Iva. Allora, prima regola: lonon ci puòin questo disastro, per cui mi devi tagliare tutti gli oneri della parte eccedente, cioè della parte dell’aumento. Su tutto l’aumento lonon si prende ne lene l’Iva. Prima regola!”. Così Giorgiadurante un comizio in piazza Duomo a Milano dell’11 settembre, in piena, parlava dei doveri delloin caso di aumenti. Martedì 11 ...

Il Fatto Quotidiano

...alla riduzione delle accise sui carburanti - ha aggiunto Giorgetti - sono state adottateil ... Caro - benzina,: 'Con il taglio delle accise non ci sarebbero stati altri aiuti'Il premier Giorgia, dal canto suo, ha difeso le scelte del suo esecutivo, sottolineando che '... che hanno portato alla riduzione delle accise sui carburanti, sono state adottateil loro ... Quando Meloni in campagna elettorale diceva: “Stato non può guadagnare dall’aumento delle… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Renzi e Calenda per una volta criticano Giorgia Meloni e non il Pd o il M5s. Magari lo faranno domani ma oggi se la solo presa con la capa di Fratelli d'Italia e le sue capriole sulle accise della ben ...