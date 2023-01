Quando gioca l’Atalanta? Data e orario della prossima partita

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La stagione 2022/23 delcol botto, con il ritorno in vetta alla classifica, ed è seguito un calo che non ha comunque impedito ai nerazzurri di mantenersi in corsa per l’Europa. Quest’anno è un ‘ritorno al passato’, visto che la squadra di Gasperini lo affronta senza l’Europa dopo diverse stagioni col doppio impegno: le gare ufficiali saranno dunque tutte concentrate tra Serie A e Coppa Italia.: LALadelsarà domenica 15 gennaio alle ore 18. Al Gewiss Stadium l’avversario sarà la Salernitana. Lasarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn....

