Qualificazioni Parigi 2024 | canottaggio | regolamento | come funziona? Le chances per l’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca sempre meno ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui la World Rowing per quanto riguarda il. Aparteciperanno 502 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato per genere, mentre saranno quattro gli Universality Places (due femminili e due maschili). Ogni Nazione potrà schierare al massimo una imbarcazione per evento (24 atleti in tutto). Da sottolineare che i timonieri sono inclusi nelle quote sopra descritte e il genere del timoniere potrà variare: potrà esserci una donna timoniere in un equipaggio maschile e viceversa. Saranno 14 gli eventi a, 7 ...