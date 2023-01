QatarGate | partiti plaudono a contromisure Ue Gli esperti in trasparenza e lobby le bocciano “Modifiche marginali | occasione persa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Le proposte non sono all’altezza delle sfide sollevate da questo scandalo, così come non lo è il processo (unilaterale) che le ha prodotte”. Parola di Alberto Alemanno, fondatore di The Goodche boccia nettamente leannunciate in pompa magna dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a due mesi dal, il più grande caso di corruzione della storia dell’istituzione. Presentate oggi alla Conferenza dei Presidenti che hanno dato il disco verde per lavorare alle proposte definitive, erano circolate ieri in forma di bozze trovando timidi plausi dei, come la presidente dei Socialisti all’Eurocamera, Iratxe Garcia Perez che parla di “un buon inizio”: “Possiamo essere più ambiziosi per aumentare la”. Ne sono convinti in tanti, come il deputato ...