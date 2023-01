Putin umilia in diretta tv il ministro dell' industria Manturov | Sei lento | fai finta di non capire?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Richiamato come uno scolaro che cerca inutilmente di giustificare la mancanza di preparazione: è quanto avvenuto ale del Commercio russo, Denis, rimproverato dal presidente Vladimirdurante una riunione'esecutivo per i ritardi nella fornitura di aerei ed elicotteri sia civili sia militari da impiegare per l'operazione in Ucraina. In un video circolato sui media di Mosca si vedechiedere conto ae lungaggini negli ordini alle imprese per la produzione di 2.700 aerei ed elicotteri che erano stati promessi. "Troppo tempo - afferma il presidente - ci state mettendo troppo tempo. Per il 2023 non vedo ordini". Al che ilcerca di controbattere: ...

Fanpage.it

in diretta tv il ministro dell'industria Manturov: "Sei lento, fai finta di non capire" Intanto, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un ...Malo incalza: 'Cosa vuol dire prossimamente Non entro un trimestre ma entro un mese'. 'Va bene signor presidente, cercheremo di fare tutto il possibile', assicura Manturov. Ma il capo del ... Putin umilia in pubblico il vicepremier Manturov: Sei troppo lento, fai finta di non capire Putin ha umiliato pubblicamente il suo vice primo ministro, Manturov. Il presidente russo durante una video conferenza ha duramente ripreso quello che in diversi considerano un suo protetto perché, a ...Milano, 11 gen. Lavata di capo pubblica in stile russo da parte del leader del Cremlino Vladimir Putin nei confronti del ministro Denis Manturov, in passato considerato uno dei suoi… Leggi ...