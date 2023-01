Putin è alla canna del gas | l' ultima mossa per cercare nuovi soldati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Russia passerà ad una nuova fascia di età per il servizio militare obbligatorio, che attualmente è fra i 18 e i 27 anni, per aumentarla e farla passare a 21-30 anni. Ma nel frattempo, secondo quanto ha dichiarato in un'intervista il presidente della Commissione Difesa della Duma di Stato Andrei Kartapolov, dprossima primavera ci sarà un periodo di transizione in cui la leva sarà obbligatoria per i russi compresi fra i 18 e i 30 anni. «Nella fase iniziale - ha detto Kartapolov - ci sarà un ‘sistema misto', che copre i cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni». La transizione completa al nuovo sistema, con l'età minima di arruolamento a 21 anni e il limite massimo di età di arruolamento a 30, richiederà da un anno a un massimo di tre anni, ha spiegato ancora il funzionario di Mosca. Tale scelta servirà ad aumentare la platea di persone che potranno essere ...

