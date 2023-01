Puskás Award | Theo Hernandez e Balotelli tra i candidati

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023)del Milan e Mariosono tra iper il premio, ovvero quello per il gol più bello dell’anno La Fifa ha annunciato la lista dei 14al premio2022. Presentidel Milan per il gol contro l’Atalanta e Mario– «Mario(Italy): Adana Demirspor v. Göztepe Spor Kulübü Süper Lig (22 May 2022).Amandine Henry (France): FC Barcelona v. Olympique Lyonnais UEFA Women’s Champions League (21 May 2022).Théo Hernández (France): AC Milan v. Atalanta Bergamasca Calcio, Serie A (15 May 2022).Alou Kuol (Australia): Iraq U23 v. Australia U23 AFC U23 Asian Cup (4 June 2022).Kylian Mbappé (France): ...