PS5 | in arrivo lo streaming per i giochi next-gen con l’update 7 0?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Stando ad un rumor iniziato a circolare in rete le scorse ore, Sony introdurrà il cloudanche per iPS5 col prossimo aggiornamento firmware: scopriamo insieme tutti i dettagli PlayStation 5 continua ad essere un successo commerciale incredibile, specialmente considerando le scarse quantità di hardware che si sono trovate in circolazione fino a poco fa (“la crisi è finita!”, forse). Un successo che Sony continua a supportare con aggiornamenti firmware frequenti e sostanziosi, ed il prossimo sembra davvero essere interessante. Dopo aver annunciato, lo scorso anno, una partnership con Discord, infatti, sembra proprio che con il prossimo update 7.0 (previsto per l’8 marzo prossimo, ma non ancora confermato da fonti ufficiali) l’integrazione con una delle voice chat più utilizzate nel mondo del gaming sarà ufficialmente completata. Ma ...

Spaziogames.it

Mentre Microsoft ha appena svelato l'elenco piuttosto scarno dei nuovi giochi insu Xbox ... Sony prevede di aggiungere un totale di nove giochi per PS4 ealla libreria di giochi PS Plus ......aggiornamento del firmware diaggiungerà lo streaming dei giochi a PS Plus Premium, e non solo . Ma non è tutto: poche ore dopo aver annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis insu ... PS5, il nuovo firmware 7.00 sarebbe in arrivo (e sarà molto importante) Stando ad un rumor iniziato a circolare in rete le scorse ore, Sony introdurrà il cloud streaming anche per i giochi PS5 col prossimo update.Sony ha svelato con quali giochi si amplierà a gennaio il catalogo degli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium.