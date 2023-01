Pronostici 18esima giornata di Serie A

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LadiA parte col botto, con il big match del venerdì sera tra le prime due della classifica, Napoli-Juventus. Nelladi sabato toccherà a Milan e Inter rispondere a chi uscirà vincente dalla sfida del Maradona: le due milanesi affronteranno rispettivamente Lecce e Verona. Iconfezionati dagli esperti di Superscommesse saranno su questi e altri match, come ad esempio il posticipo del weekend tra Roma e Fiorentina. Roma – Fiorentina: Over 9.5 calci d’angolo I giallorossi di Josè Mourinho, reduci dall’incredibile 2-2 strappato al Milan negli ultimi minuti di gioco, dovranno adesso ospitare la Fiorentina, uscita vittoriosa dal confronto contro il Sassuolo nell’ultimadi campionato. Entrambi i club sono protagonisti di una curiosa ...

Today.it

Indice Partite in Diretta Live del giornoper oggi e calcio in tv Programma delle ... Quella della Juventus che si trova a - 4 avendo già giocato e prossimo avversario nellama anche ......spazio a due incontri di A - League mentre in Belgio torna la Jupiler League con la...00 Monza - Arconatese 14:30 Torino - Cremonese 16:00 Empoli - Sassuolo 17:00 Betis - Atalanta... Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 18ª giornata Tra il 13 ed il 16 gennaio si disputerà la 18esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Napoli-Juventus. Il Milan farà visita al Lecce, mentre l'Inter d ...Una partita che potrebbe dire molto sul futuro della stagione. Venerdì 13 gennaio, alle 20.45 allo stadio Maradona, si disputerà Napoli-Juventus, big match della 18esima giornata del campionato di ser ...