Programmi TV di stasera | giovedì 12 gennaio 2023 Debutta in chiaro su Tv8 ‘Quelle Brave Ragazze’ con Maionchi | Milo e Berti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) QuelleRagazze Rai1, ore 21.25: Che Dio Ci Aiuti – Nuova Stagione Fiction. 7×01 – “Giudizi Universali”: Suor Costanza non c’è più e il convento è nelle mani di Suor Angela. Ad Assisi arriva anche una nuova sorella, Suor Teresa e due nuove ragazze: Ludovica e Cate. 7×02 – “Sensi Di Colpa”: Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme mentre il bambino viene portato in convento con Sara. Azzurra, intanto, cerca in ogni modo di aiutare Suor Angela. Rai2, ore 21.20: Che C’è di Nuovo Attualità. L’Italia dei maghi televisivi che vendono sogni e illusioni, il ritorno del Covid e delle sue varianti, gli ultimi sviluppi sul caso della strage di Erba con la difesa che chiede la revisione del processo. Sono i temi di “Che c’è di nuovo”, il programma condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Tra gli ospiti l’ex regina delle ...

