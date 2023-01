Produttività e risparmio per rilanciare l’economia Scrive Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Secondo le “Proiezioni macroeconomiche peritaliana” della Banca d’Italia il Prodotto interno lordo dovrebbe ridursi di circa l’1% sia per il 2023 sia per il 2024 e rimanere stagnante per il successivo; l’inflazione salirebbe ancora, raggiungendo l’11% nel 2023 per poi iniziare a scendere progressivamente per arrivare al 2% nel 2025. Con queste prospettive la situazione sociale peggiorerà notevolmente, infatti, la spinta inflattiva rischia di portare da 2 a 2,3 milioni il numero di famiglie in povertà assoluta (il numero più alto dall’inizio della rilevazione Istat nel 2005), per un totale di 6,4 milioni di persone. Gli impatti saranno particolarmente gravi per le famiglie già più vulnerabili, che destinano a spese essenziali (alimentari, affitti, acqua, luce e gas, salute) il 76% del proprio reddito (vs. 56% per le famiglie a più alto reddito): per le ...