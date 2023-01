Prodotti contraffatti | sequestrati capi d’abbigliamento a Napoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’attività di prevenzione e repressione della vendita illecita di merce contraffatta da parte degli agenti del reparto di Polizia investigativa centrale della Polizia Locale di. Controllate, in questi giorni, le zone di Corso Umberto, Corso Novara, Porta Nolana e della Stazione Centrale. In piazza Garibaldi sono statioltre 150 articoli tra calzature, borse, borselli edi abbigliamento riportanti i marchidi note aziende nazionali ed estere. Inoltre, durante le operazioni di controllo del territorio nella zona collinare, gli agenti hanno sorpreso due parcheggiatori abusivi in via Pietravalle. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la reiterazione dell’illecito e, per uno dei due, l’omesso rispetto del divieto di ...

