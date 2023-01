Primarie Pd | accordo sulla data | si potrà votare online? Le regole

(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’è unacerta per quanto riguarda le prossimePd: importantissimo appuntamento per i Dem, si eleggerà il nuovo segretario del partito. Dopo numerose polemiche sarà permesso anche il votoma soltanto in alcuni casi specifici. Ecco quando si terranno e quali saranno le modalità con cui siesprimere la propria preferenza. Nel corso dell’ultima Direzione nazionale del Partito Democratico è stata finalmente decisa ladelle prossime: si terranno il 26 febbraio (come annunciato sono state rinviate di una settimana rispetto allascelta in prima battuta, quella del 19 febbraio). Dopo lunghe trattative tra i candidati (la proposta proveniva da Elly Schlein), inoltre, la direzione nazionale ha acconsentito al voto ...

Pd:sulla data, si potrà votare online Le regole C'è una data certa per quanto riguarda le prossimePd: importantissimo appuntamento per i Dem, si eleggerà il nuovo ...Insomma, per come si sta mettendo, era meglio fare lein primavera perché, anche se i ... Nel Lazio nessuncon Giuseppe Conte. Il candidato del Pd, l'ex assessore alla Sanità di Nicola ... Pd: accordo su regole primarie del 26 febbraio e voto online in casi specifici Cresce il consenso interno nei confronti del Presidente emiliano, ma senza una seria riflessione politica sarà difficile rilanciare un partito sotto choc ...Nella politica, come nella vita, ci sono le fasi. O le parabole. Quella del Pd, da diversi mesi (anni) a questa parte sembra costantemente discendente. Un partito che, da quando è nato, ...