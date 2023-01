Prezzi di benzina e diesel diversi da città a città Queste le ragioni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A Bolzano laverde è a 1,884 euro, ad Ancona a 1,763. E se sei appena fuori Milano sull’autostrada dei Laghi (stazione Villoresi Ovest) a 2,412 euro, in modalità self-service. Rincari ovunque e sempre più a macchia di leopardo.che vai, prezzo che trovi. Addirittura anche nellestesse ci sono differenze a seconda del distributore dove ti fermi. “I fattori sono tanti. Dipende dal marchio della, dalla posizione e dal flusso di vendita del singolo distributore, dalle tasse regionali…”, spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, che domani (venerdì) sarà al tavolo convocato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) Adolfo Urso con le associazioni dei consumatori. I motivi delle differenze diI dati parlano chiaro. Milano ...

"La speculazione - spiega il ministro - è legata al prezzo generale dellae del gas, non ce ...tale sciopero - si legge - i benzinai sembrano dimostrare di non gradire la trasparenza sui...... mantenendoli solo per i professionisti, e il ripristino integrale delle accise ha portato in questi giorni a un forte rialzo deidellae del gasolio , di quasi il 17% e di oltre il 15%...ROMA - (Ernesto Genoni) - Purtroppo la benzina, e i carburanti in genere, hanno subìto, negli ultimi anni grossi sbalzi nei costi. I prezzi sono lievitati in maniera incontrollata, a volte ...La benzina e’ a 243 dollari, un po’ aumentata rispetto al minimo di dicembre di 200, ma ben lontana dai 425 di fine maggio. Tutto questo si riflettera’ nei prossimi prezzi amministrati e quindi nelle ...