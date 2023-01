Prezzi carburante | benzinai contro governo | sciopero 25-26 gennaio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) –inil 25 e 26prossimi per “porre fine a questa ondata di fango sulla categoria”. Come si legge in una nota delle organizzazioni dei gestori di Faib, Fegica e Figisc “ilaumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui Gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. Avviatala categoria una campagna mediatica vergognosa”. ”Dichiarato lo stato di agitazione su tutta la rete e loil comportamento del. Si preannuncia presidio sotto Montecitorio – si legge ancora nella nota -. Beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale e contributiva e che sottraggono all’Erario oltre 13 miliardi di ...

...dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante. ... se il dipendente sceglie l'opzione del benefit aziendale per usufruire del buono, si ...Significa che se hai maggiori entrate dall'aumento deidelle utilizzi per abbassare le tasse. Ma noi non avevamo maggiori entrate, ovviamente. Quindi si tratta di un impegno molto ... Benzina e altri carburanti: Bolzano è la città più cara per i prezzi, ad Ancona il pieno più conveniente Veri e propri numeri da record. Dal 2020 (ovvero dal primo lockdown), questo comparto in Italia è cresciuto in modo esponenziale ...Proclamato nelle giornate del 25 e 26 gennaio lo sciopero dei benzinai, l'obbiettivo è quello di "fermare l'ondata di fango" sulla categoria ...