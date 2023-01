Prezzi benzina | Ciriani | “Stop taglio accise? Non abbiamo tradito elettori”

HDmotori

...urgenti in materia di trasparenza deidei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante. Fra le varie misure spicca il ritorno del bonusda ......e la scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l'aumento deidei ...nega di aver 'mai promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla', ... Caro carburante: obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale Veri e propri numeri da record. Dal 2020 (ovvero dal primo lockdown), questo comparto in Italia è cresciuto in modo esponenziale ...Novità nel decreto in preparazione si prevede la possibilità di un nuovo bonus carburante non imponibile per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati ...