Prestazioni di lavoro occasionale | cosa è cambiato con la Manovra 2023

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Larivoluziona il ricorso alledi(cosiddetti ex voucher) nel settore agricolo, attraverso la creazione di un nuovo tipo di rapporto in vigore nel biennio– 2024.La norma, approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, crea una sorta di ibrido tra la prestazione, per come la conosciamo, e il rapporto disubordinato alle dipendenze delle imprese agricole.Vengono in particolare ripresi alcuni obblighi tipici deldipendente (si pensi alla comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego o all’iscrizione sul LUL) contemplando però, al tempo stesso, una serie di specificità, come il limite di durata fissato a quarantacinque giorni o la possibilità di utilizzare ...