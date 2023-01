Presentato all’Ibc di Lissone il fuorigioco semiautomatico

Leggi su seriea24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La finalissima di EA SPORTS SUPERCUP che si giocherà mercoledì prossimo a Ryadh tra Milan e Inter introdurrà per la prima volta l`utilizzo del(S.A.O.T.), sistema già utilizzato dalla Fifa in occasione dei Mondiali in Qatar,oggi all`International Broadcasting Center di. “È un giorno importante, siamo stati la prima Lega al mondo ad avere la goal line techonology, la prima ad avere il Var e ora la prima ad avere il. L`obiettivo è risolvere in tempo reale qualsiasi dubbio e curiosità – ha dichiarato l`Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo – Siamo orgogliosi della nostra classe arbitrale, di cui ci fidiamo, per il Saot c`è stato è un lavoro di diversi mesi, l`abbiamo testato mettendo gli arbitri in condizioni di ...