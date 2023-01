(Di giovedì 12 gennaio 2023) Momento complicato per il. Sul mercato i Blues non badano a spese ma in campo i risultati stentano: l’occasione per rialzarsi...

Calciomercato.com

Le formazioni ufficiali di- Chelsea, recupero della settima giornata diLeague. Si gioca alle 21:00 e Potter deve salvare la panchina in questo confronto da non perdere. Attesa per Joao Felix, con il portoghese ......00 Fiorentina - Sampdoria 21:00 Roma - Genoa CALCIO - AMICHEVOLI 17:00 Finlandia - Estonia 0 - 0 19:00 Svezia - Islanda CALCIO -LEAGUE 21:00- Chelsea BASKET - EUROLEAGUE 18:45 ... Premier, Fulham-Chelsea LIVE alle 21 | Estero | Calciomercato.com Formazioni ufficiali Fulham-Chelsea: Premier League 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco ...La partita Fulham - Chelsea di Giovedì 12 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il recupero della 7° giornata di Premier Lea ...