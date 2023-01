Poste Italiane | ora puoi fare tutto via WhatsApp | sportello con te | un messaggio e risolvi

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Andare alleè sempre una grande seccatura e una grande perdita di tempo. in realtà gli italiani vanno piuttosto spesso agli uffici postali perché è proprio agli uffici postali si fanno tante operazioni che sono veramente importanti. E’ tantissimo tempo ormai che allenon si va più soltanto per inviare o per ricevere posta o pacchi.via smartphone (I Love Trading)infatti ha moltiplicato i suoi servizi. Dai libretti postali alla cartapay addirittura ora ci sono anche le assicurazioni automobilistiche, insomma andare alleè un’attività che gli italiani fanno con grande frequenza proprio per poter fruire di uno dei tantissimi servizi di. Tra l’altro ...