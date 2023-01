Post sessisti contro Linda Cerruti | 12 indagati

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Polizia di Stato ha identificato e denunciato gli autori dei commentiai danni della campionessa di nuoto sincronizzato. I fatti risalgono all’agosto dell’anno scorso, dopo l’exploit dell’azzurra agli Europei di nuoto sincronizzato che l’aveva portata a vincere otto medaglie, tutte esibite in una foto con una posa artistica in costume. L’immagine, scattata sul molo di Noli (SV), città natale della campionessa, era stata ripresa da molte testate giornalistiche ed aveva attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali di stampo sessista. Sono dodici gli utenti della rete identificati. “Questa operazione – fanno sapere gli investigatori – smentisce ancora una volta chi pensa che l’anonimato in rete possa essere sfruttato per commettere reati informatici. I Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della ...