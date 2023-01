Posate e piatti monouso addio | rivoluzione in Inghilterra

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Regno Unito vieterà gli oggetti in plasticacomee vassoi per ridurre l’inquinamento. Il governo britannico, tramite la segretaria all’ambiente, Thérèse Coffey, ha confermato il divieto, senza fornire ulteriori dettagli o una data precisa. Quasi 100 miliardi di pezzi di plastica all’anno La decisione è stata presa sulla base di una consultazione del Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) che ha rilevato che ogni anno il Regno Unito utilizza circa 1,1 miliardi die 4,25 miliardi diusa e getta, di cui solo il 10% viene riciclato. Si stima che i britannici smaltiscano circa 100 miliardi di pezzi di imballaggi in plastica all’anno. Le dichiarazioni di Thérèse Coffey In merito al divieto alla vendita di ...