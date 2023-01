Porta a Porta | alle 23 30 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata

La Provincia di Cremona e Crema

La società tuttavia, riporta la Gazzetta dello Sport , sembra preoccupata da questa continua altalena di emozioni, chei giocatori a vincere contro il Napoli e poi a fare prestazioni ...Falconara, lo spaccio viaggia in chat: 'le paste'. Il pusher verso i lavori socialmente utili Dopo l'arresto i militari avevano chiesto al Pubblico Ministero l'analisi forense del telefono in ... Vialli, il commosso ricordo del Ct Roberto Mancini a 'Porta a Porta' (ANSA) - AOSTA, 12 GEN - In Valle d'Aosta "la Dora Baltea ha una portata di circa 24 metri cubi al secondo, largamente superiore alla media storica (mc/sec 5) a conferma di un già avviato scioglimento ...“Porta a Porta”, questa sera alle 23.30 su Rai 1, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sarà ospite di Bruno Vespa.