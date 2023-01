“Porre la fiducia è esproprio delle Camere” Ma nei primi 80 giorni di governo Meloni l’ha messa più volte di Draghi e Conte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel 2o06 era una “scelta oligarchica”, un “errore drammatico” nel 2015 e una vera e propria “vergogna” nel 2017. Peggio ancora nel 2021, addirittura “una mortificazione del Parlamento, una deriva democratica”. C’era una volta Giorgia, quella che dai banchi dell’opposizione lanciava strali contro ogni(di cui non faceva parte) che facesse ricorso alla questione diper far passare i provvedimenti legandoli al destino del. Tutto questo fino al 22 ottobre scorso, perché quando la premier diventa lei, la musica cambia: i voti difioccano come e più di prima, ma l’allarme democratico non si sente più. Proprio così, col decreto Aiuti-quater l’esecutivoarriva a 5 fiducie in 81, contate le domeniche, e batte ogni record ...