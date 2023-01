Pomezia | il Comune condannato dal Tribunale per discriminazione verso i disabili

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– Con ordinanza resa pubblica lo scorso 5 gennaio, ildi Roma, diciottesima sezione civile, Giudice dott.ssa Damiana Colla, haildi(RM) per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone contà a causa della mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), nonché a causa della presenza di numerose barriere architettoniche e sensoriali presenti sul suo territorio che impediscono alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere, sostare e transitare nei luoghi e negli spazi pubblici. Su ricorso promosso dall’Associazione Luca Coscioni ildi Roma, con un’ordinanza che non ha precedenti, ha stabilito per la prima volta che la ...

Redattore Sociale

