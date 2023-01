(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) - Alla riunione, presieduta dal ministro Raffaele Fitto, non è presente il premier Giorgia Meloni, che però ha trascorso parte della sua mattinata al lavoro proprio sul. All'ordine del giorno della riunione ci sono, tra le altre cose, il monitoraggio degli obiettivi in scadenza al 31 marzo e al 30 giugno e la verifica della programmazione delle attività e delle criticità emerse. Ma anche il Repower Eu e l'aggiornamento del

Il Sannio Quotidiano

Io lo avrei messo come copertina del. Ci vuole anche coraggio" . Proprio riguardo alla ... La partita sulla più nevralgica e discussa grande opera italiana è appenae chissà come andrà a ...... già. Ma ile la sua tempistica molto serrata imporranno marce forzate a Comuni e Regioni che si sono visti approvare in questi mesi i rispettivi progetti. - continua sotto - L'elenco ... Pnrr: iniziata cabina regia a P. Chigi (2) (Adnkronos) - Alla riunione, presieduta dal ministro Raffaele Fitto, non è presente il premier Giorgia Meloni, che però ha trascorso parte della sua mattinata al lavoro proprio sul Pnrr.ALTO PIEMONTE - 11-01-2023 -- È l’incertezza la grande protagonista dello scenario economico per il 2023. Da una indagine realizzata da CNA presso circa mille imprese emerge un quadro a tinte fosche s ...