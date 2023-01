(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. - "Ildelsisulla. Per i porti ilha orientato i fondi complessivamente su tre grandi canali: infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità. ...

Entilocali-online

Roma, 12 gen. - "Il successo delsi basa sulla semplificazione. Per i porti ilha orientato i fondi complessivamente su tre grandi canali: infrastrutture, digitalizzazione e ......... il Presidente Pino Musolino, il Sindaco Ernesto Tedesco, e per il territorio l'onorevole Mauro Rotelli, sempre attento e vicino alle dinamiche di Civitavecchia, Massimo, coordinatore della ... Pnrr, Giampieri (Assoporti): "Successo si basa su semplificazione" Roma, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Il successo del Pnrr si basa sulla semplificazione. Per i porti il Pnrr ha orientato i fondi complessivamente su tre grandi canali: infrastrutture, digitalizzazi ...