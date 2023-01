(Di giovedì 12 gennaio 2023) ”La tempestiva convocazione delladi”, oggi riunita a, “conferma l’impegno del presidente Meloni e dell’intero governo a realizzare tutti glidel, verificando e monitorando costantemente tutte le prossime scadenze, come già fatto nei mesi scorsi attraverso il nuovo metodo che assegna centralità alle funzioni e ai compiti delladi. Tale metodo ha già consentito, infatti, a questo governo di raggiungere i 55previsti al 31 dicembre 2022”: così in una nota il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele. In particolare, l’Italia è chiamata a raggiungere 27...

Non a caso, domani, è stataa Palazzo Chigi una nuova cabina di regia focalizzata sugli obiettivi in scadenza, sulle criticità, sul decreto d'attuazione dele sull'aggiornamento stesso ...Immediatamente dopo, l'assemblea sarà immediatamenteper eleggere il segretario generale ... ma anche per la co - progettazione sui fondi comunitari e su quelli del, per l'applicazione ... Pnrr, convocata la cabina di regia a Palazzo Chigi. Fitto: "Entro giugno 27 obiettivi" ROMA (ITALPRESS) – Oggi, presso la sala Verde di Palazzo Chigi, si è riunita la Cabina di Regia del PNRR, presieduta dal ministro per gli ...Si riunisce la cabina di regia presieduta dal ministro pugliese: centralizzazione delle decisioni e massima vigilanza sull'attuazione del Piano a tutti i ...