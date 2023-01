Pnrr | 27 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Presso la sala Verde di Palazzo Chigi si è riunita la Cabina di Regia del, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, per fare il punto con tutte le amministrazioni centrali e territoriali. Alla riunione hanno preso parte anche il presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, il presidente dell’Anci, Antonio De Caro, e il Presidente dell’Upi, Michele De Pascale. L’Italia è chiamata a27il 302023, di cui di cui 20 milestone e 7 target. “Il loro raggiungimento consentirà di poter richiedere alla Commissione Europea il pagamento della quarta rata di 16 miliardi di euro – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Nel corso della ...